Famelico Green Palermo a Messina, battuta la Fortitudo 64-87

Sono dodici consecutive per il club del capoluogo siciliano

MESSINA – Sono dodici consecutive per il Green Basket Palermo, che anche nella trasferta di Messina sul parquet della Fortitudo, sfodera una solidissima prestazione offensiva, indirizzando il match nei primi due quarti e respingendo nel finale l’assalto degli avversari in uscita dall’intervallo.

Biancoverdi che devono registrare l’indisponibilità di Dimarco e un Ronconi a mezzo servizio, entrambi out per tutta la settimana, con i palermitani Bruno e Moltrasio in quintetto. Proprio i due approcciano ottimamente al match, con rispettivamente 7 e 8 punti a referto (due le triple da parte di Moltrasio). Nell’altra metà campo sono Bellomo e Tagliano che provano a tenere subito a galla i neroverdi di coach Cavalieri.

Il passivo di 15-23 dopo 10’ di gioco non scoraggia i giovani messinesi, che però subiscono il contraccolpo di vedersi rispondere per le rime ad ogni mini-parziale messo a referto, che avvicina solo temporaneamente le due squadre. Messina aumenta la pressione, ma sono ancora i palermitani ad allungare sino al +17 a chiusura di un primo tempo offensivo devastante, con le triple anche di Buterlevicius e Lombardo.

Il rientro dall’intervallo sorride alla Fortitudo Messina che con i tiri pesanti di Bricis, Cavalieri e Bellomo arriva sino al -7, con il Green che riesce a mettere insieme soltanto 7 punti nei primi 5’ di gioco nel terzo quarto, specie grazie ad un Ronconi sempre presente nonostante la settimana complicata. Nel finale di terzo quarto, i palermitani riescono dalla lunetta a riportare in doppia cifra il vantaggio al 30’ (50-63).

L’avvio di quarto periodo è quello che decide il match: il 10-0 di parziale con il quale la capolista di coach Verderosa rientra in campo chiude anzitempo ogni discorso al PalaRussello. La tripla di Lombardo e i canestri di Buterlevicius e Vucenovic lanciano gli ospiti sul +23 al 33’. Bricis cauterizza la ferita, che però ormai è troppo estesa per velleità di recupero da parte dei padroni di casa.

Termina 64-87 con le doppie cifre di Bruno, Moltrasio, Lombardo, Caronna e Vucenovic tra i palermitani, mentre alla Fortitudo non bastano le buone prestazioni di Bellomo, Bricis e Tagliano. Green Palermo che vola a +6 in classifica sulla Gold&Gold Messina, impegnata domani in casa nel match contro lo Sport Club Gravina.

IL TABELLINO

FORTITUDO MESSINA – GREEN BASKET PALERMO 64-87

Parziali: 15-23, 34-49, 50-63, 64-87

Messina: Bellomo 13, Cavalieri 9, Bianchi 2, Mento, Mollica 4, Giovani, Tagliano 13, Vicente 2, Bricis 15, Molonia, Llukaces 6, Terzi. All. Cavalieri

Green: Bruno 13, Maisano, Moltrasio 14, Dimarco ne, Buterlevicius 8, Lombardo 15, Elia 7, Audino, Ronconi 7, Caronna 12, Vucenovic 11. All. Verderosa