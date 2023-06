Fancy Food Show, la Regione sigla un accordo con la fiera di New York VIDEO

Cartabellotta "In 20 anni la Sicilia è diventato un brand"

La Regione Siciliana sigla un accordo con il Fancy Food Show di New York per far conoscere ai ‘buyers’ americani la qualità e la varietà dei prodotti agroalimentari siciliani. Lo ha detto ai microfoni dell’Italpress Luca Sammartino, assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana a margine della fiera statunitense.

“In vent’anni la Sicilia è diventata un brand agroalimentare e gli Stati Uniti sono una grande opportunità per far conoscere ulteriormente la nostra cultura alimentare”, ha dichiarato Dario Cartabellotta, dirigente generale dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana, a margine del Summer Fancy Food Show di New York.