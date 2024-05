Schifani: “Certe dichiarazioni su Cuffaro lasciano un senso di amarezza” – Video

Il governatore ha parlato anche della siccità, tema che tratterà oggi al Cdm

PALERMO – “Se certe affermazioni fossero state pronunciate prima della chiusura delle liste sarei stato più contento, averle fatte dopo lascia un senso di amarezza”. A dichiararlo è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che ha commentato le dichiarazioni del leader di Iv Matteo Renzi e dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che hanno stigmatizzato il trattamento ricevuto da Totò Cuffaro e dalla Dc durante il confronto su accordi e candidature per le europee.

“Cuffaro è un cittadino che ha espiato la pena, è stato riabilitato – ha aggiunto Schifani -. In queste settimane è stato oggetto di attacchi che secondo me sono andati oltre, è stata quasi messa alla gogna una intera forza politica pienamente legittima, fatta da migliaia di elettori, da una classe dirigente che conosco e apprezzo e da assessori eccellenti in giunta. Ho assistito a uno scenario che non mi è affatto piaciuto”.

“Sulla siccità occorre intervenire adesso”

Il governatore Schifani, che oggi parteciperà al Cdm ha parlato anche del problema siccità che sta affrontando la Sicilia. “Sento su di me il dovere e la responsabilità istituzionale di rappresentare di persona al governo e al presidente del Consiglio qual è la situazione che si prefigura riguardo la siccità, situazione che è estremamente preoccupante alla quale non ho voluto dare toni allarmistici ma che sicuramente non può essere presa sotto gamba”.

“Occorre intervenire adesso per evitare danni irreparabili durante l’estate per l’assenza di pioggia – ha detto il governatore -. Gli invasi ci sono, ma vanno gestiti con molta oculatezza. Presenterò una relazione in Cdm, sono certo che troverò ascolto da parte del governo che nella propria autonomia assumerà le proprie decisioni. Il governo ha posto la questione all’ordine del giorno del CdM e non vi è dubbio che discuteremo l’entità degli importi per consentirci di attivare le prime iniziative per evitare estremi casi di siccità in estate”.