Faraone e i paracadutati in Sicilia, tocca a Stefania Craxi VIDEO

Tappa ad Agrigento

PALERMO – “Sono convinto del fatto che nella prima Repubblica non si sarebbe mai potuto verificare che una donna di Milano potesse essere candidata nel collegio di Agrigento”. Seconda puntata social sui “paracadutati” alle Politiche in Sicilia da parte del capogruppo Iv al Senato Davide Faraone, che questa volta cita il caso di Stefania Craxi.

“Penso che Stefania Craxi avrà visitato Agrigento da turista e forse avrà fatto il bagno in questo splendido mare ma non avrà mai fatto politica qui e non conosce i problemi degli agrigentini. Penso che chi si candida debba avere il senso di appartenenza alla sua terra. Stefania Craxi non potrà farlo”.