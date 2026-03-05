Faraone: “Nel Policlinico di Palermo pazienti oncologici ammassati”

"Chi affronta queste terapie è spesso immunodepresso, tenerlo per ore in ambienti affollati può diventare pericoloso"

PALERMO – “Le immagini che arrivano dal Day Hospital oncologico del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo mostrano pazienti ammassati in prefabbricati, sale di attesa sovraffollate, corridoi trasformati in luoghi di permanenza. È la fotografia di un sistema che fatica a garantire perfino le condizioni minime di dignità a chi sta affrontando una delle prove più dure della vita”. Lo scrive sui social Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva.

“Da circa un anno il Day Hospital oncologico e gli ambulatori collegati sono stati trasferiti in una struttura modulare prefabbricata vicino al Pronto soccorso – aggiunge -. Una soluzione provvisoria che dura ormai da mesi e mesi, diventando da soluzione un problema enorme. Chi affronta queste terapie è spesso immunodepresso, più vulnerabile alle infezioni. Tenerlo per ore in ambienti affollati può diventare pericoloso e contrario ai requisiti ministeriali dell’assistenza ospedaliera. Questo contesto operativo mortifica e svilisce anche il lavoro di oncologi e personale sanitario di ottima qualificazione clinica e professionale, esponendoli a condizioni di stress continuo e a un rischio crescente di burnout”.

“A queste condizioni, la scelta di curarsi altrove diventa quasi inevitabile – ha spiegato il deputato – Non è un caso se il Sud continua a perdere pazienti verso le regioni del Nord. Non sempre perché mancano i medici o le competenze. Spesso perché manca l’organizzazione. Così la Regione paga due volte: economicamente, con la mobilità sanitaria passiva, e moralmente, perdendo credibilità agli occhi dei cittadini. Per questo presenterò un’interrogazione al governo”, conclude.