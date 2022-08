Farmitalia Saturnia, Petrol Company è il nuovo silver sponsor

L'azienda ha scelto di sostenere la formazione siciliana nel suo percorso per il Campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/23

1' DI LETTURA

ACI CASTELLO (CT) – Petrol Company S.r.l. è il nuovo silver sponsor di Farmitalia Saturnia. L’azienda siciliana che si occupa di commercializzazione di prodotti petroliferi e gpl autotrazione, con una rete di stazioni di servizio tra Sicilia Orientale e Calabria, ha scelto di abbracciare i valori dello sport e di sostenere la formazione siciliana nel suo percorso per il Campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/23.

“Siamo stati invitati dal presidente Luigi Pulvirenti a vedere le ultime partite della scorsa stagione e li è scattata una scintilla. – spiega Loris Scandura in rappresentanza della compagnia – E’ stato l’aspetto sportivo, oltre che quello umano, a farci fare quel passo in più. Ci è piaciuto moltissimo vedere la grinta in campo e sentire il grande coinvolgimento del pubblico”.

La Petrol Company è una della aziende più storiche iscritte alla Camera di Commercio di Catania, ma fino a qualche anno fa ha lavorato dietro le quinte utilizzando presso i propri punti vendita i marchi delle principali compagnie petrolifere (ESSO/ENI/IP). Di recente un’azione di rebranding e la scelta di scommettere sul territorio investendo sia in stazioni di servizio, ma anche su attività No Oil, per scommettere sul territorio siciliano: “Crediamo tantissimo sulle possibilità della nostra isola e, per quanto riguarda la nostra scelta di essere parte di questo progetto, non si tratta solo di un sostegno economico, ma si tratta della voglia di seguire la squadra da vicino. Il nostro impegno sarà non solo quello di sensibilizzare chi lavora con noi, ma anche di parlare con colleghi imprenditori per convincerli ad essere parte di questa partita”.