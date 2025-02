Emanuele Fattori a capo della Squadra Mobile di Catania

Subentra ad Antonio Sfameni

CATANIA – Emanuele Fattori è il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Catania. Insediatosi oggi, subentra a Antonio Sfameni, chiamato a guidare la Squadra Mobile di Palermo. Proveniente da Cagliari, dove ha diretto la Squadra Mobile, Fattori si è detto onorato del prestigioso incarico ricevuto e durante un incontro con il Questore di Catania.

Ha assicurato il massimo impegno nel portare avanti tutte le attività di contrasto alla criminalità diffusa e organizzata, nel solco delle importanti operazioni che la Polizia di Stato ha condotto nel territorio catanese con significativi risultati a tutela della legalità.

Fattori, 52 anni, originario di Rieti, laureato in Giurisprudenza, ha maturato molteplici esperienze a Milano, Firenze, Roma, Benevento, Trapani e Cagliari, nei settori della polizia stradale, ferroviaria, del controllo del territorio e in quelli investigativi, dove ha preso parte a diverse operazioni finalizzate a contrastare il traffico internazionale di stupefacenti, delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di minori, e in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.