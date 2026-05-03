Fattoria abusiva con animali non tracciati, sanzioni per 30mila euro

Contrada Coda Volpe

CATANIA – Sanzioni per oltre 30mila euro sono state comminate ai titolari di un agriturismo di contrada Coda Volpe, nel Catanese, a conclusione di controlli eseguiti dalla polizia, vigili urbani e veterinari dell’Asp di Catania.

Dagli accertamenti sarebbe emersa la mancanza di autorizzazioni necessarie per esercitare l’attività di fattoria e di ricevimento del pubblico per incontri con animali di ogni specie e di scoprire, quindi, un’attività di tipo professionale esercitata abusivamente.

I veterinari hanno visitato gli animali, (cavalli, asini, pony, struzzi, oche, alpaca, suini vietnamiti e caprini), che non erano stati sottoposti ad alcun test di prevenzione, constatando la quasi totale assenza di tracciabilità, che non permette di conoscerne la provenienza, costituendo un rischio per la loro salute e di quella della persone.