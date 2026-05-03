 Scoperta una fattoria abusiva nel Catanese: maxi multa da 30mila euro
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Fattoria abusiva con animali non tracciati, sanzioni per 30mila euro

Fattoria abusiva nel Catanese
Contrada Coda Volpe
CATANIA
di
1 min di lettura

CATANIA – Sanzioni per oltre 30mila euro sono state comminate ai titolari di un agriturismo di contrada Coda Volpe, nel Catanese, a conclusione di controlli eseguiti dalla polizia, vigili urbani e veterinari dell’Asp di Catania.

Dagli accertamenti sarebbe emersa la mancanza di autorizzazioni necessarie per esercitare l’attività di fattoria e di ricevimento del pubblico per incontri con animali di ogni specie e di scoprire, quindi, un’attività di tipo professionale esercitata abusivamente.

I veterinari hanno visitato gli animali, (cavalli, asini, pony, struzzi, oche, alpaca, suini vietnamiti e caprini), che non erano stati sottoposti ad alcun test di prevenzione, constatando la quasi totale assenza di tracciabilità, che non permette di conoscerne la provenienza, costituendo un rischio per la loro salute e di quella della persone. 

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI