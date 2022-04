Fattura elettronica per i regimi forfettari, obbligo al via da luglio 2022

Tutte le novità e le sanzioni previste dal decreto varato dal governo il 13 aprile

ROMA – Fattura elettronica anche per i regimi forfettari, obbligo al via dal 1 luglio 2022. E’ quento previsto dal decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 13 aprile scorso. Il provvedimento si inserisce tra le misure per l’attuazione dei 45 obiettivi del Pnrr previsti per il primo semestre dell’anno e introduce una serie di novità di rilievo in materia di fisco.

Anche le partite IVA che applicano la flat tax entreranno tra i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica così come ai contribuenti in regime di vantaggio fiscale e alle associazioni sportive dilettantistiche. Queste categorie di lavoratori sin qui erano state esentate dall’obbligo dell’e-fattura, arriva dunque un colpo di spugna alle eccezioni che potrebbero rimanere solo per i soggetti che hanno ricavi o compensi fino a 25mila euro annui. Una parte dei forfettari, quindi, potrebbe quindi continuare ad emettere fatture in formato tradizionale.

In caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.