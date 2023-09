Favara, domani i funerali degli autisti del bus che trasportava migranti

L'ultimo saluto ad Alberto Vella e Daniel Giudice nella chiesa Madre

AGRIGENTO – Si terranno domani pomeriggio, nella chiesa Madre di Favara (Agrigento), i funerali di Alberto Vella, 34 anni, e Daniel Giudice di 32, gli autisti della “Patti tour” morti lo scorso 15 settembre, sull’autostrada A1 nei pressi di Roma, mentre stavano trasferendo alcuni migranti dalla tensostruttura di Porto Empedocle verso il Piemonte.

La “Patti tour”, così come molte altre compagnie di pullman dell’Agrigentino e non soltanto, trasferiscono sul territorio nazionale, stipulando contratti con la Prefettura di Agrigento, i migranti che vengono spostati dall’hotspot di Lampedusa. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha già deciso che sarà proclamato il lutto cittadino. Sulla tragedia c’è un’inchiesta, della Procura di Rieti, per omicidio stradale e lesioni colpose: 25 dei 49 migranti passeggeri rimasero infatti feriti. I due giovani erano molto conosciuti e stimati a Favara perché, fin da piccoli, facevano parte del “Fabaria Folk”.

La Prefettura di Agrigento, con il vice prefetto Gabriele Barbaro che è il dirigente dell’ufficio Immigrazione, sarà presente ai funerali. Il vice prefetto Gabriele Barbaro esprimerà il cordoglio dell’ufficio territoriale del governo che considera partner, visto che si è legati dal tentare di fronteggiare quotidianamente il fenomeno dell’immigrazione, le aziende private con le quali vengono stipulati dei contratti per trasferire sul territorio nazionale i migranti che vengono spostati dall’hotspot di Lampedusa. Il vice prefetto Barbaro, fra l’altro, aveva anche avuto modo di conoscere i due giovani autisti favaresi. Il prefetto, Filippo Romano andrà a trovare – in forma privata – le famiglie dei due ragazzi la prossima settimana.