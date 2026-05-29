Favara, il doppio tentato omicidio: definitiva la condanna a 24 anni per Vardaro

Cosa ha stabilito la Cassazione

AGRIGENTO – La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa ed ha reso definitiva la condanna a 24 anni e 6 mesi di reclusione per Carmelo Vardaro, 49 anni, di Favara, ritenuto colpevole di un doppio agguato “con metodo mafioso” che aveva l’obiettivo di uccidere due rivali, rimasti feriti.

Favara, il processo

Per l’omicidio di Mario Jakelich, avvenuto il 14 settembre del 2016 in Belgio, è stato assolto. Vardaro era stato indagato nell’ambito dell’inchiesta “Mosaico” sulla faida che fra Favara e il Belgio, per il traffico di droga e armi, ha provocato, ad opera di più killer, almeno cinque omicidi e una decina di tentati omicidi.