Favara piange Davide, la Procura indaga sulla tragedia a scuola

Il dolore dei compagni

1' DI LETTURA

FAVARA (AGRIGENTO) – La città di Favara piange la scomparsa di Davide Licata, il bambino di appena dodici anni deceduto tragicamente ieri sera nella palestra dell’istituto Guarino mentre giocava a basket con alcuni compagni. E mentre l’intera comunità favarese si raccoglie nel dolore e nel silenzio, in attesa del giorno dei funerali in cui sarà proclamato anche il lutto cittadino, la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare luce sulle cause della morte del bambino. Al momento non ci sono indagati.

Il procuratore Salvatore Vella e la sostituta Giulia Sbocchia hanno disposto l’acquisizione della cartella clinica di Davide e di tutti i certificati di idoneità all’attività sportiva. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Agrigento dove verrà eseguita l’autopsia. La tragedia è avvenuta poco prima delle otto e trenta di ieri sera. La palestra della scuola era affidata ad un ’ associazione sportiva che pratica basket per i più giovani. Secondo una prima ricostruzione, il dodicenne avrebbe accusato un forte dolore alla testa prima di accasciarsi al suolo.

Disperata ma inutile la corsa in ambulanza verso l’ospedale San Giovanni di Dio. Il bambino era già deceduto. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha commentato così la tragedia: “A nome dell’Amministrazione e della collettività che rappresento, manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia del dodicenne morto. Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola”. E questa mattina, alla riapertura dei cancelli della scuola, si sono vissuti momenti di grande commozione con i compagni di Davide, accompagnati dai genitori, che hanno voluto rendergli omaggio lasciando dei fiori nella palestra dove è tragicamente deceduto.