La vicenda riguarda la realizzazione di strutture leggere a Cala Pirreca

PALERMO – Il Tar Sicilia ha annullato il parere negativo della Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di Trapani relativo a un progetto turistico a Favignana ritenendolo inefficace perché adottato oltre i termini previsti dalla legge.

La vicenda riguarda la realizzazione di strutture stagionali leggere, tra cui un chiosco bar e manufatti accessori, lungo il tratto costiero compreso tra Cala Pirreca e Cala Stornella. L’intervento era stato autorizzato dal Comune attraverso il Suap, al termine di una conferenza di servizi decisoria svolta in modalità asincrona e conclusa senza che la Soprintendenza esprimesse nei tempi il proprio parere.

Secondo i giudici amministrativi, il mancato intervento entro i 45 giorni previsti comporta la formazione del cosiddetto silenzio-assenso “orizzontale” e hanno disposto l’annullamento del parere negativo e confermato la validità del titolo edilizio rilasciato dal Comune di Favignana. Resta ferma la possibilità per l’amministrazione regionale di intervenire in autotutela, ma solo in presenza di presupposti rigorosi e adeguatamente motivati.

Il comitato “Salviamo lo Stornello” aveva segnalato quello che ritiene sia il moltiplicarsi di concessioni edilizie e demaniali nelle aree più sensibili dell’arcipelago, chiedendo una moratoria immediata in assenza di strumenti urbanistici aggiornati. Secondo l’associazione, il ricorso al meccanismo del silenzio-assenso rischia di favorire interventi anche in contesti sottoposti a vincoli ambientali.