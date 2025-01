Cadono le accuse, tra gli altri, per l'europarlamentare Razza

MESSINA – La Procura di Messina ha chiesto al gip l‘archiviazione dell’inchiesta per quattro degli indagati nell’indagine su presunti ‘scambi di favori’ alla locale Azienda sanitaria provinciale. Lo scrive la Gazzetta del Sud.

Tutte le richieste

La procuratrice aggiunta Rosa Raffa e la sostituta Roberta La Speme hanno chiesto l’archiviazione per l’ex assessore regionale alla Sanità e attuale eurodeputato di Fdi, Ruggero Razza, del parlamentare nazionale di Fi Tommaso Calderone, del suo segretario particolare Alessio Arlotta.

Chiesta l’archiviazione pure per l’ex commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna. Quest’ultimo, nel settembre del 2023, quando venne raggiunto dall’avviso di garanzia si dimise.

L’accusa

Per Razza l’accusa – di cui è stata chiesta l’archiviazione – era un’ipotetica induzione indebita a dare o promettere utilità per un fatto specifico per una nomina all’Asp 5. Agli altri tre era contestata la corruzione per lai Alagna a commissario dell’Asp di Messina. Per altri otto indagati la Procura aveva già chiesto l’archiviazione.

