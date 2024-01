FdI, Milazzo candidato alle Europee: la prossima settimana Varchi lascia

Anche Cannella aspirava al ruolo ma sarà nominato vice sindaco

PALERMO – Manca sempre meno alle dimissioni di Carolina Varchi da vice sindaco di Palermo, ma Fratelli d’Italia ha già lo sguardo rivolte alle elezioni europee del prossimo giugno. Il partito guidato da Giorgia Meloni si è dato una regola ben precisa, cioè candidare gli eurodeputati uscenti e uno di questi è Giuseppe Milazzo, oggi anche consigliere comunale a Palermo.

Alla candidatura aspirava anche Giampiero Cannella che, però, una volta formalizzate le dimissioni di Carolina Varchi, che dovrebbero arrivare entro la prossima settimana, sarà nominato vice sindaco ma resterà anche alla guida dell’assessorato alla cultura.

Per la sostituzione di Carolina Varchi, che sarà nominata sottosegretario, si pensava a Brigida Alaimo e Toti Longo. La prima è la grande favorita perché, oltre ad essere la prima dei non eletti all’Ars, è molto vicina a Carolina Varchi che spinge per il suo ingresso in giunta e permetterebbe all’amministrazione di continuare ad avere i rapporti con il governo nazionale.