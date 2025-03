FdI: Messina si dimette a Roma. Arriva un commissario in Sicilia

Il deputato catanese ha lasciato la carica di vice-capogruppo vicario

PALERMO – Fratelli d’Italia, le tensioni in Sicilia hanno fatto fare un passo indietro a Manlio Messina, che si è dimesso da vice-capogruppo vicario alla Camera, come conferma a LiveSicilia.

Contemporaneamente è stato nominato Luca Sbardella, imprenditore agricolo eletto in Lombardia, come commissario, ponendo fine al ‘duopolio’ di Giampiero Cannella e Salvo Pogliese.

Tensioni, dimissioni e commissariamenti

Manlio Messina non rilascia dichiarazioni, ma pare – secondo fonti accreditate – che abbia voluto dare un segnale ai colleghi di partito. Nella Sicilia orientale, lo scontro tra gli esponenti di punta di FdI ha alimentato tensioni e veleni. Messina ha formalizzato le dimissioni da vice-capogruppo vicario, irrevocabili.

Le reazioni

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci fa “un sincero augurio di buon lavoro all’amico onorevole Luca Sbardella, appena nominato da Giorgia Meloni commissario di Fratelli d’Italia per la Sicilia. Ai coordinatori uscenti, Salvo Pogliese e Giampiero Cannella, il mio grazie per il lavoro svolto in questi anni”.

“Auguri di buon lavoro a Luca Sbardella per l’incarico ricevuto di commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia. Un ringraziamento particolare va a Giampiero Cannella e Salvo Pogliese per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi”, scrive in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“La nomina di Luca Sbardella a commissario di Fratelli d’Italia per la Sicilia – dice Antonio Rini, segretario cittadino di FdI Palermo – dimostra la grande attenzione della premier Giorgia Meloni per la nostra regione. Un deputato di grande esperienza a cui auguro buon lavoro, certo che le sue capacità saranno utili a rafforzare il partito in Sicilia e a spingerlo verso nuovi traguardi”.

“Un sentito ringraziamento a Giampiero Cannella e a Salvo Pogliese – conclude Rini – per il generoso e instancabile lavoro di questi anni grazie al quale oggi Fdi in Sicilia è una solidissima realtà”.