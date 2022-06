Federfarma: “Aumenta la richiesta di tamponi fai da te”

Cresce la richiesta di test ma non si teme per le scorte di farmaci anti-Covid

1' DI LETTURA

PALERMO – Con la risalita dei contagi, aumentano nelle farmacie di tutta Italia le richieste per i tamponi, soprattutto quelli fai-da-te, ma anche quelli effettuati dai farmacisti con obbligo di notifica, “senza però che ci sia un ritorno alle code di inizio anno”. Così all’ANSA il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia che, su una possibile mancanza di farmaci specifici anti-Covid inseriti nel protocollo delle cure domiciliari, sottolinea che “ad oggi non risultano particolari situazioni di carenza, neanche nella distribuzione, di farmaci contenenti ibuprofene, probabilmente ci sono dei territori, e Roma potrebbe essere uno di questi, dove è aumentata la richiesta dovuta all’aumento dei casi per la diffusione di Omicron 5, però in questo momento – ha detto Tobia – non mi sento di dire che c’è un problema di carenza a livello nazionale, fermo restando che in particolari territori che ci possa essere questa difficoltà”.