Femminicidio a Messina, agli arresti ma senza braccialetto: ecco perché

Violati gli arresti domiciliari

MESSINA- Santino Bonfiglio, 67 anni, il femminicida di Daniela Zinnanti, Santino Bonfiglio, 67 anni, il femminicida di Daniela Zinnanti, ha confessato il delitto sostenendo che sarebbe avvenuto al culmine di violenta lite con la donna scoppiata durante quello che avrebbe dovuto essere un incontro chiaritore. Lo ha rivelato il legale dell’indagato, l’avvocato Oleg Traclo, che ha trovato il suo assistito “annichilito, scosso nei suoi pensieri”.

Le parole del legale di Bonfiglio

Secondo quanto ricostruito dal penalista, l’uomo aveva incontrato la vittima per “chiarirsi sulla seconda denuncia presentata da Daniela Zinnanti per cui Bonfiglio era indagato per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, anche se vivevano in diverse abitazioni”.

La disposizione del gip

Il gip aveva disposto che l’indagato indossasse il ‘braccialetto’, che non era però disponibile, ma non aveva vincolato la misura cautelare all’obbligo dell’uso dello strumento elettronico.

E’ quanto, secondo quello che riferisce l’agenzia Ansa, emergerebbe dagli accertamenti disposti dalla Procura di Messina sulla dinamica del femminicidio.

Quando è stata uccisa

Secondo le prime sommarie analisi della polizia scientifica Daniela Zinnanti, trovata morta ieri sera in casa, potrebbe essere stata uccisa molte ore prima, o addirittura il giorno prima del ritrovamento. Santino Bonfiglio, accusato dell’omicidio, era in pensione: prima faceva lavori saltuari guidando un mezzo pesante. La vittima non lavorava e badava alla madre anziana.

Zinnanti ha due figli un maschio e una femmina avuti da una precedente relazione. Dopo la scoperta del cadavere e l’avvio delle indagini, Bonfiglio è stato rintracciato e interrogato con il suo legale Oleg Tracló. Quindi ha confessato ed è stato portato in carcere.