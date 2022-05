Feralpisalò, Siligardi: “Al ‘Barbera’ per fare la nostra partita”

"Contro il Palermo sfortunati negli episodi"

“Contro il Palermo sono andate storte alcune cose, siamo stati sfortunati negli episodi e sicuramente non abbiamo fatto la nostra miglior partita. Senza nulla togliere ai rosanero. Abbiamo trovato davvero un Palermo in forma e forte. E’ venuto fuori questo risultato sia per il fatto che non abbiamo fatto una buona partita, sia per la loro ottima condizione. Anche se secondo me quel 0-3 non è giustissimo. Però il calcio è fatto così. Per il match di ritorno ulla è scritto, noi andremo al ‘Barbera’ per provare a fare la nostra partita, sapendo che non abbiamo nulla da perdere. Dobbiamo cercare di far gol il prima possibile e riuscire almeno a farne tre per pareggiare i conti. Finché c’è un minimo di speranza noi lotteremo e cercheremo di farla crescere sempre di più quella speranza”. Luca Siligardi, centravanti della Feralpisalò, ha rilasciato queste dichiarazioni durante un’intervista concessa ai microfoni di Eleven Sports.