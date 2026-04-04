 Palermo, andava in giro con 10 coltelli e droga in auto
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Fermato ad un posto di blocco, aveva 10 coltelli in macchina

coltelli
Denunciato anche per possesso di droga
PALERMO
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1 min di lettura

PALERMO – Lo hanno fermato ad un posto di blocco in via Amedeo D’Aosta. I carabinieri hanno notato un certo nervosismo di un uomo di 45 anni e hanno deciso di controllare la macchina su cui viaggiava.

Hanno così scoperto che aveva 10 coltelli vietati dalla legge. Oltre alle armi bianche, il 45enne pregiudicato è stato trovato in possesso di poco più di 3 grammi di hashish. L’uomo è stato denunciato per porto di armi e detenzione di sostanze stupefacenti. Sono invece ancora in corso le indagini della polizia municipale sul ritrovamento di 42 chili di hashish all’interno di una macchina al Villaggio Santa Rosalia. 

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