Scomparso a Palermo, Fernando ripreso dalle telecamere di due pub

Il tecnico informatico brasiliano era in città il 10 novembre

PALERMO- Da venticinque giorni non ha alcuna notizia del figlio, ma adesso c’è la conferma del suo soggiorno a Palermo, dove la madre lo aveva rintracciato l’ultima volta, a fine ottobre. Fernando Henrique, tecnico informatico brasiliano di 32 anni, è scomparso dal capoluogo siciliano dopo avere inviato alla donna una lettera preoccupante.

L’ultima lettera: scenari catastrofici

Una mail in cui descrive uno scenario catastrofico a livello mondiale e in cui mette in guardia la madre da imminenti pericoli. Le scrive di trasferirsi dalla città alla campagna, per essere più al sicuro. Poi le dice di non cercarlo, salutandola infine con amore. Marzia, che vive in Brasile, è disperata, ma ora sa che il figlio è realmente stato a Palermo, grazie alle immagini delle telecamere di alcuni locali diffuse dalla trasmissione di Raitre “Chi l’ha visto”, a cui la donna si è rivolta per chiedere aiuto.

La madre aveva già saputo che Fernando ha dormito in un b&b vicino alla stazione centrale, i primi di novembre. Una struttura dalla quale il ragazzo si sarebbe poi allontanato per fare un giro nel centro storico. E’ proprio qui, nei dintorni di via Maqueda, che i titolari di due locali l’hanno riconosciuto. Il 32enne è infatti stato immortalato dalle telecamere di un ristorante e di un bar.

Il pranzo in un ristorante in centro

Domenica 10 novembre si è seduto al tavolino del primo locale, sulla strada, per mangiare una pizza. “Era da solo, ha ordinato una margherita e una birra. Aveva delle cuffie, non ha rivolto la parola a nessuno”, dice chi lavora nel locale. Poco dopo, si è recato al bar, anche in questo caso da solo, ascoltando della musica con le cuffie.

Ripreso dalle telecamere

Il brasiliano è stato ripreso mentre paga alla cassa e, stavolta, scambia qualche parola con la titolare. Almeno fino al 10 novembre, dunque, Fernando Henrique si trovava a Palermo, tappa di un lungo viaggio che aveva annunciato alla madre ad agosto. Dopo quella mail, però, la donna non ha più avuto alcuna sua notizia e il suo cellulare risulta spento.

Il nuovo appello della madre

Per questo, in preda alla preoccupazione, ha lanciato un nuovo appello tramite la trasmissione condotta da Federica Sciarelli: “Vi chiedo di guardare bene la foto di mio figlio – dice Marzia – e di aiutarmi ancora a cercarlo. Quando uscite ricordate il suo viso, è un ragazzo molto educato. Quando una madre riceve una lettera del genere è come se venisse pugnalata al petto. Sono viva, ma mi sento profondamente ferita”.

La donna si rivolge poi direttamente a Fernando: “Figlio mio, ora parlo con te. E’ un appello di cuore. Se mi stai guardando, se mi stai sentendo, contattami”. In base ai movimenti della carta di credito, inoltre, il 32enne avrebbe intanto lasciato il capoluogo siciliano. Sarebbe passato da Roma per raggiungere poi Edimburgo. “Mi prendo io cura di te – conclude la madre -. Parla con noi, ti prego. Usciremo da questa situazione insieme”.