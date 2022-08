Ferragosto, a Palermo rafforzati i controlli delle forze dell’ordine

Un intervento è previsto lungo le spiagge per prevenire e contrastare l'organizzazione di eventi anche spontanei sulle spiagge

1' DI LETTURA

PALERMO – Comitato per l’ordine e la sicurezza oggi in prefettura per il Ferragosto. Il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha riunito i vertici delle forze dell’ordine per stabilire le linee d’intervento in vista dell’approssimarsi della festività per garantire la sicurezza nei luoghi di maggiore richiamo turistico, caratterizzate da massicce presenze, che stanno tornando ai livelli precedenti alla pandemia. Oltre ai comandanti di polizia, carabinieri e guardia di finanza anche il comandante dei vigili del fuoco, della capitaneria e il comandante del reparto operativo Aeronavale della guardia di Finanza, oltre ai rappresentanti del Comune e della polizia municipale di Palermo e, da remoto, dai sindaci dei comuni costieri della provincia.

E’ stato disposto il rafforzamento del dispositivo di controllo. Un intervento è stato previsto lungo le spiagge per prevenire e contrastare l’organizzazione di eventi anche spontanei sulle spiagge che possano generare situazioni pericolose per la sicurezza urbana e la incolumità pubblica, dovute all’abuso di alcool e all’abbandono di bottiglie di vetro. La capitaneria di porto ha assicurato il potenziamento dei mezzi navali in tutto il compartimento marittimo, unitamente al pronto intervento delle squadre di supporto a terra, in raccordo operativo con la guardia di finanza; tra i mezzi che saranno impiegati su Palermo, presenti anche gommoni, per i possibili interventi sottocosta e le motovedette, per eventuali interventi di soccorso.

Previsti interventi da parte del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, con il disposto aumento delle dotazioni navali h24 e l’impiego di elicotteri da Boccaditalco e dai reparti di Messina e Trapani, a supporto nelle aree di confine. Anche il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco risulta implementato al massimo delle potenzialità, con impiego di squadre aggiuntive.