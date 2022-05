Ferrandelli: “Grandi competenze in Ance, indichi componente da inserire in squadra”

“Ho avuto diversi incontri con loro, insieme possiamo cambiare faccia alla città di Palermo“

PALERMO – “Nel corso di questi anni ho incontrato più volte l’Ance Palermo, con la loro dirigenza ho avuto diversi confronti costruttivi. Da parte loro c’è sempre stato grande equilibrio e distanza rispetto a posizioni partitiche, ma sono convinto, per il grande lavoro di pulizia interno, di competenze e prospettiva, che con loro al mio fianco possiamo cambiare faccia alla città di Palermo”. A dichiararlo è Fabrizio Ferrandelli candidato sindaco di Palermo.

“Tutta l’Ance ha voglia di dare un volto nuovo alla città, così come vogliamo fare noi. Per questo motivo – continua Ferrandelli – chiedo loro di indicarmi un nome da inserire nel Governo della Città. Il nostro desiderio è quello di mettere alla guida della città gente competente e di grandi capacità. Non a caso nei giorni scorsi abbiamo annunciato il nome del primo componente della Giunta, cioè Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa che avrà la delega al turismo. Adesso lancio questo appello ad Ance, che all’interno vanta grandi dirigenti con grandi competenze”.