Ferrandelli attacca: “Lagalla studi prima di parlare”

"Ho consegnato i miei appunti all'ex Rettore, così potrà avere una base per informarsi"

PALERMO – “A Palermo non mancano i soldi. È mancata la volontà e capacità amministrativa di risolvere i problemi della città e difendere i diritti dei lavoratori, come nel caso dei part time e dei dipendenti comunali che aspettano le progressioni orizzontali e verticali dal 2001. I soldi ci sono. Lo Stato per le stabilizzazioni eroga al Comune 55 milioni di euro, dei quali ne avanzano 5. A questi si aggiungono avanzi di 19,4 milioni di euro per i pensionamenti. Per portare i dipendenti a 36 ore di lavoro occorrono circa 22 milioni. La somma di 19,4 dei pensionamenti e dei 5 delle stabilizzazioni è 24 milioni e 400. Il Comune può risolvere tutta la problematica dei lavoratori e avere comunque un avanzo. Noi andremo in questa direzione. Il tema è quello di dimostrare la capacità politico amministrativa di ripianare i buchi creati dall’Amministrazione, redigere i bilanci di previsione in tempo utile in modo da evitare che le somme vengano stornare, così da sbloccare gli atri bilanci. Questo vuol dire conoscere la macchina amministrativa, non raccontare il libro dei sogni come fanno gli altri”. Lo ha dichiarato Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco per Palermo, nel corso di un confronto pubblico.

“Al candidato sindaco della Lega e dei post fascisti, che vedo parlare senza cognizione di causa dello stato reale della città, ho consegnato i miei appunti così potrà avere una base sicura su cui informarsi su com’è messa la macchina comunale. Lagalla – ha proseguito – fino a questa mattina non sapeva neppure che la Giunta non ha approvato il previsionale 2021. Dice che studierà i dossier nei mesi successivi alla sua elezione. Io gli rispondo che mentre il medico studia, il malato muore. Noi conosciamo esattamente tutti i problemi della città e della sua macchina amministrativa. Tutti gli sprechi e gli interventi da realizzare. Appena insediato a Palazzo delle Aquile sarò operativo dal primo minuto. Palermo non può più aspettare. È tempo di fatti”, ha dichiarato Ferrandelli a margine del confronto.