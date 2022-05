Ferrandelli: “I sondaggi si fanno tra la gente, noi al ballottaggio”

“Se Miceli è sopra il 30% io allora sono Superman! Non scherziamo“

1' DI LETTURA

PALERMO – “I sondaggi reali si fanno tra la gente, nelle strade e nelle periferie. E sono quelli che noi facciamo quotidianamente registrando una straordinaria mobilitazione, che tra l’altro stanno riconoscendo tutti gli osservatori e addetti ai lavori palermitani – dichiara il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli commentando il sondaggio realizzato da Pagnoncelli per il Corriere della Sera-. Ricevo ogni ora telefonate di candidati al consiglio comunale di altre coalizioni che annunciano il voto disgiunto a mio favore”.

“Capisco l’esigenza di quei candidati sindaco che possono contare su corazzate economiche alle spalle di utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione per condurre una campagna manipolatoria, ma noi siamo già al ballottaggio. Tra l’altro – continua Ferrandelli – il candidato del centrosinistra è pressoché scomparso dalla circolazione, bisognerebbe chiamare ‘Chi l’ha visto?’ per capire che fine abbia fatto: se Miceli è sopra il 30% io allora sono Superman! Non scherziamo, stanno diffondendo numeri che non stanno né in cielo né in terra”.

“La verità è che noi scompaginiamo i giochi di palazzo già fatti. Per questo – conclude Ferrandelli – i poteri forti provano a silenziarci mediaticamente e provano a diffondere sondaggi palesemente non rispondenti alla realtà. Ed è per tale ragione che i palermitani hanno aperto gli occhi e ci sostengono con forza sempre maggiore”.