Ferrandelli, la figlia morsa da un cane: “Non è mai colpa degli animali”

Disavventura per l'assessore. E un bel messaggio

PALERMO- “Mia figlia è stata morsa da un cane, un cucciolo, un animale giovane. Ora siamo in ospedale per accertamenti, la situazione sembra sotto controllo”.

Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale di Palermo (anche) ai Diritti degli animali e al canile municipale racconta una esperienza privata, che accetta di rendere pubblica.

Lo abbiamo chiamato per fatto personale. Per sapere come stesse. Perché qualcuno ci aveva segnalato la sua presenza accanto a un’ambulanza, a Villa Sperlinga. Ne è nata l’occasione per raccontare un fatto spiacevole, che contiene un appello.

“Si trattava, appunto, di un cane esuberante e di giovane età – dice Ferrandelli – e si è verificato l’incidente. Quello che voglio ricordare a tutti è questo: ci vuole sempre molta attenzione con gli animali e anche molto rispetto. E non dobbiamo colpevolizzare i cani. Non è mai colpa loro”.

“Questi incidenti possono capitare nella relazione tra uomo e animale – conclude -. Non posso colpevolizzare nemmeno la proprietaria che è stata proattiva così come gli altri presenti. Questi episodi non debbono scoraggiare”.