Ferrandelli: “Lagalla continua la sua gita a Palermo e scopre cose nuove”

PALERMO – “Oggi, il prode Lagalla, nel diario della sua gita turistica a Palermo, ci racconta una cosa sconvolgente: gli autobus non funzionano! Siamo davvero esterrefatti per tale spirito di osservazione e per la straordinarietà della notizia”. Lo dichiara Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco di Palermo con Azione e +Europa.

“Questa narrazione rende plasticamente la distanza sociale che c’è tra Lagalla e il popolo palermitano. Nessuno ha mai visto Lagalla su un autobus e, forse, per la prima volta si sofferma su questi strani (per lui) mezzi di locomozione collettiva, tanto differenti dalle auto blu con autista, in cui è più a suo agio. Il candidato di poteri forti, Lega e post fascisti sembra sempre più il gerarca Barbagli che goffamente esplorava il pianeta rosso nel divertentissimo Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti. A Palermo – conclude Ferrandelli – serve conoscenza dei problemi e concretezza nella loro risoluzione, che solo noi possiamo mettere in campo”.