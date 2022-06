Ferrandelli lancia l’appello al voto disgiunto “chiamatelo voto libero”

Il candidato sindaco ha pubblicato un video sulla propria pagina Facebook

1' DI LETTURA

PALERMO – “Si chiama voto disgiunto, ma tu chiamalo come vuoi: voto staccato, voto ribelle, voto libero. Puoi fare una croce sul candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli e poi votare candidati consiglieri anche di una lista presente in una coalizione diversa”. È la parte centrale del video appello al voto lanciato dalla pagina Facebook di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco per Palermo. “Chi conosce la macchina amministrativa meglio di Fabrizio? Nessuno!”, si legge nel testo di accompagnamento al post.

https://fb.watch/donI6IB0hG/