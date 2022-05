Ferrandelli: “Legalità e diritti innanzitutto”

“Il percorso della Palermo dei diritti non va interrotto“

PALERMO – “Ci sono due grandi questioni che precedono qualsiasi discussione sui programmi. Quella sulla legalità e quella dei diritti, su cui altri candidati balbettano o, peggio, stanno in silenzio. Mentre noi siamo l’unica voce chiara e forte”. L’ha detto Fabrizio Ferrandelli durante un dibattito pubblico tra candidati sindaco tenutosi questa mattina a Villa Trabia.

“Sulla prima, tutti i giorni ribadiamo, con azioni concrete, la nostra posizione contro la mafia – ha aggiunto – in ogni sua declinazione. A me preoccupa anche questa commistione con quella parte della destra razzista e xenofoba che vorrebbe far arretrare Palermo sul campo dei diritti. E noi questo non lo permetteremo. Il percorso della Palermo dei diritti – che con onestà intellettuale riconosciamo come risultato della prima stagione di Orlando – non va interrotto. Con noi la città torna libera e autonoma: lotta senza sosta alla mafia, Palermo capitale europea dei diritti, con Emma Bonino garante dei diritti e della dignità delle persone”.