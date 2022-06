Ferrandelli: “Strategia di Miceli è disastrosa”

“Ha prodotto passerelle con ministri e leader di partito. Ha strumentalizzato la dignità di chi accede al reddito di cittadinanza“

PALERMO – “A me dispiace umanamente per Franco Miceli, ma la sua strategia è disastrosa, tutta chiacchiere e distintivo. Sostanzialmente lui dice: non votate per Lagalla perché è di destra, non votate per Ferrandelli perché se vince ci manda a casa, votate per me perché sono amico di Conte e Letta. Mi sembra un po’ poco per uno che si candida a rappresentare i riformisti palermitani”. Lo afferma il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli.

“Miceli – continua il candidato di Azione e + Europa – chiude due mesi di campagna senza che sia passato un concetto che fosse uno sulla sua visione di città. Ha prodotto solo passerelle con ministri e leader di partito e insulti agli avversari. E, cosa ancora più grave, ha strumentalizzato la dignità delle persone che accedono al reddito di cittadinanza. Lui, che oggi accoglie Conte, ma che fino a ieri si è fatto accompagnare e sponsorizzare da quel Francesco Boccia che definiva il reddito di cittadinanza: “una grande sciocchezza che alimenterà solo il lavoro nero””.

“Miceli rappresenta la vecchia politica pronta a tutto pur di ottenere un voto in più. Riporterebbe Palermo agli anni ’90. Noi, invece conosciamo la città, guardiamo negli occhi i palermitani e ovunque ci accolgono con entusiasmo sempre crescente. Il voto libero al candidato sindaco sta montando sempre di più. Vince chi ha idee e proposte. Chi è credibile e chi ha energie. Con noi – conclude Ferrandelli – i diritti delle persone al primo posto. Con noi ritorna l’orgoglio di essere palermitani”.