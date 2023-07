Festa alla base di Sigonella: con un risvolto sociale VIDEO

La Dichiarazione d'Indipendenza statunitense diventa un momento di aggregazione con un messaggio lanciato anche dai più piccoli.

CATANIA – Un 4 luglio di festa nella base NAS di Sigonella. Il 4 luglio 1776 il Congresso degli Stati Uniti approvò la Dichiarazione di Indipendenza. Thomas Jefferson scrisse una dichiarazione intesa come spiegazione formale dei motivi per i quali due giorni prima, 2 luglio, il Congresso aveva votato la propria indipendenza dalla Gran Bretagna. Una festa che gli americani festeggiano con giochi, barbecue e musica. Una festa, quella alla base NAS di Sigonella, aperta ai siciliani non solo del territorio etneo che quest’anno ha visto la partecipazione di alcuni ospiti speciali.

Presenti, durante i festeggiamenti, alcune associazioni che si occupano di ragazzi e bimbi affetti da autismo. Clelia Maria Duff fa parte dell’associazione etnea “Un Futuro per l’Autismo” ed è mamma di due bimbi affetti da questo disturbo che coinvolge, principalmente, il loro linguaggio e il modo di comunicare “grazie ai programmi di scambio interculturale e quelli di volontariato che insistono all’interno della base NAS di Sigonella i ragazzi, i nostri ragazzi, hanno vissuto una giornata unica e felice”.

Il “village” all’interno della base militare ha diversi stand dove mangiare e assaggiare prodotti tipici americani, dove giocare, sfidarsi con le fette di anguria, vince chi le mangia più velocemente, o spazi dove stare seduti a parlare, ridere, scherzare e ascoltare musica. Una sagra in stile americano “bellissimo abbracciare una cultura diversa e festeggiare le nostre tradizioni insieme ai siciliani” dice uno dei tanti militari presenti alla festa tra un tripudio di magliette, cappelli, camice e vestiti a stelle e strisce.