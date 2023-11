Festa si trasforma in incubo: rissa e coltellate, un morto e 18 feriti VIDEO

L'attacco potrebbe essere il risultato di una faida tra bande locali

CRÉPOL, FRANCIA – Rissa e coltellate durante una festa che si è improvvisamente trasformata in incubo a Crépol, villaggio nel cuore della Francia. Una serata di gioia è stata interrotta da un’esplosione di violenza. Nel corso del tradizionale ballo d’inverno, tenutosi nel salone delle feste locale, i 450 partecipanti sono stati brutalmente attaccati da un gruppo di assalitori.

La rissa e le coltellate: dinamica della violenza

Intorno alle 2:00 del mattino, al termine della festa, un gruppo di individui ha tentato di forzare l’ingresso. Un buttafuori che ha tentato di fermarli è stato selvaggiamente aggredito a coltellate. Questo ha scatenato una violenta rissa, che ha visto partecipanti e intrusi scontrarsi in un conflitto che ha coinvolto l’intera sala.

Tra le vittime di questo assalto c’è Thomas, un giovane di 16 anni, tragicamente deceduto a causa di ferite da arma bianca al torace. Almeno altre 18 persone hanno subito ferite, con due di esse in condizioni critiche. Le indagini preliminari suggeriscono che l’attacco potrebbe essere il risultato di una faida tra bande locali.

Gli aggressori si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia sta attualmente conducendo indagini per omicidio e sta lavorando all’identificazione dei sospetti, ritenuti appartenenti a un gruppo di giovani del quartiere di banlieue di Monnai, a Romans-sur-Isère, non lontano dal luogo dell’evento. Un video dell’aggressione, che circola sui social media, sta aiutando le indagini. Il procuratore ha descritto gli eventi come “una rissa generale”, sottolineando la natura improvvisa e estrema della violenza.



