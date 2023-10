Festa di Nakajima a Palermo, la prima foto del palco al teatro Politeama

Il magnate in città

PALERMO – È in fase di montaggio il sovrapalco del Teatro Politeama di Palermo, che ospiterà il trattenimento con cena serale nel programma dei festeggiamenti per il miliardario giapponese Kaoru Nakajima. Mister Nakajima sarà a Palermo per il suo compleanno e ha affittato il Massimo e il Politeama per alcuni eventi.

I costi dell’operazione

Al Politeama è previsto un ricevimento per la sera del 5 novembre. Il sovrappalco è montato sulle poltrone a distanza di sicurezza. Il magnate giapponese pagherà al teatro diciassettemila euro, più i costi di servizio.