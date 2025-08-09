La leader del Pd arriverà in città: qui l'evento regionale

CATANIA – “Un mese e poco più di incontri, dibattiti e approfondimenti sulla Sicilia: su quello che non va (e c’è tanto, molto da dire) ma anche sulle proposte fondamentali per la crescita e lo sviluppo di una regione troppo spesso dimenticata dal governo nazionale e trascurata dall’esecutivo regionale”. E’ quanto si legge in una nota del Pd.

“Questo il filo rosso che lega le iniziative delle Feste dell’unità provinciali che si snoderanno per tutto il mese di settembre e per la prima settimana di ottobre, e che culmineranno con la Festa regionale dell’Unità regionale, che si svolgerà a Catania in una data ancora da definire, alla presenza della segretaria nazionale Elly Schlein”.

I temi sul tavolo, dalle infrastrutture alla siccità

Si discuterà, tra le altre cose, di sanità, trasporti, infrastrutture, legalità e contrasto alla criminalità organizzata, lavoro, politiche sociali, siccità, dei comuni in dissesto, con la partecipazione di esponenti della segreteria nazionale, parlamentari nazionali siciliani e regionali, amministratori locali e militanti provenienti da realtà piccole e grandi della Sicilia.

Questo il calendario (suscettibile di aggiornamenti e variazioni): Agrigento, 27-28 settembre; Caltanissetta, 6-7 settembre a Serradifalco; Enna, 19-20-21 settembre; Messina 3-4-5 ottobre; Palermo 25-26-27-28 settembre (Villa Filippina); Ragusa: dal 18 al 28 settembre, festa diffusa in vari comuni della provincia. Avvio a Comiso sul tema insieme per la pace; Siracusa: iniziativa sull’Ambiente il 6 e 7 settembre ad Augusta; Festa provinciale il 19-20-21 a Rosolini; Trapani 3-4-5 ottobre.