“Festino e Covid, siamo pronti: i fragili non vengano”

Le misure di sicurezza e gli inviti per il giorno della Santuzza. "Il virus è endemico".

1' DI LETTURA

PALERMO – Dopo l’appello del commissario Covid, Renato Costa, sui rischi connessi all’assembramento per il Festino, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, risponde. Con una nota alla struttura commissariale e con qualche battuta scambiata con LiveSicilia.it. Cominciamo dalle ultime.

“Per il Festino siamo pronti – dice il sindaco – e saremo molto attenti. Abbiamo raccomandato l’uso della protezione individuale, cioè della mascherina, ancorché non normativamente richiesta. E, d’altra parte, se guardiamo a tutta Italia e all’Europa, vediamo che si svolgono, ovunque, manifestazioni affollate”.

“Viviamo un momento – prosegue il primo cittadino – in cui il virus è diventato endemico e prevede un andamento sinusoidale, con periodi di picchi e di abbattimento. Nessuno ha parlato di bloccare le attività. Resta raccomandato l’uso delle cautele e delle protezioni individuali. Posso aggiungere una cosa: non consiglio a chi è fragile di andare al Festino. Ognuno valuti, con attenzione, il proprio stato di salute”.

Ecco la parte finale della risposta ai dubbi del commissario Costa: “Si assicura che, da parte di questa Amministrazione, sarà posto in essere, mediante campagna informativa e distribuzione in loco di presidi individuali, ogni consentito sforzo per sensibilizzare la popolazione al più largo uso della mascherina naso-bocca e alla tenuta di adeguate condotte personali”.

Ma l’allarme, comunque, resta. “In questo momento organizzare il Festino è assurdo – ha detto, qualche giorno fa, la primaria del pronto soccorso del ‘Cervello’, la dottoressa Tiziana Maniscalchi -. Abbiamo il pronto soccorso pieno, con tantissimi accessi. Il numero dei contagiati è incalcolabile. Rischiamo una situazione critica con ricadute pesanti sugli ospedali. Se proprio dobbiamo farlo, il consiglio è sempre quello: mettete la mascherina. Ma il distanziamento non sarà possibile”. (Roberto Puglisi)