FI Giovani, Capuana nominato responsabile nazionale Enti locali

La nomina del segretario Leoni

ROMA – Nuovo incarico nazionale per Piermaria Capuana in Forza Italia Giovani. Il segretario nazionale Simone Leoni lo ha nominato responsabile del Dipartimento Autonomie locali e Pubblica amministrazione, su proposta del responsabile dei Dipartimenti Antony Mammino.

La nomina valorizza l’esperienza di Capuana come capogruppo di Forza Italia a Catania e si inserisce nel percorso di rinnovamento del movimento giovanile.

“In questo ruolo vogliamo mettere al centro il metodo del merito e una visione di comunità. Gli enti locali non sono l’ultimo anello della catena, ma il cuore della politica nazionale. Il nostro obiettivo è trasformare i temi dei territori in proposte nazionali, costruendo una rete di giovani amministratori che parta dal basso e cresca fino a incidere nel Paese”, afferma Capuana.

“Si parla molto di giovani, ma bisogna creare le condizioni perché possano candidarsi, misurarsi e crescere. Forza Italia Giovani deve diventare la fucina della nuova classe dirigente: faremo crescere una rete di amministratori, sindaci e consiglieri, valorizzando competenze e passione civica”, aggiunge.

In una nota, Capuana “ringrazia il segretario nazionale Simone Leoni per la fiducia, il vicesegretario nazionale Antonio Montemagno e il coordinatore regionale in Sicilia Fabrizio Tantillo per il sostegno”. Indica inoltre nell’eurodeputato Marco Falcone “un punto di riferimento – si legge – per il buon governo e per la costruzione di una nuova classe dirigente attenta ai territori”.