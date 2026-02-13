Il presidente Schifani: "Rafforzerà il dialogo con realtà civiche e associative"

PALERMO – “Desidero rivolgere a Nino Minardo le mie più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Per la nomina a responsabile di Fi per i Rapporti federativi e con le liste civiche”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana e presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani.

“Sono certo che, grazie alla sua esperienza istituzionale e al costante impegno sul territorio, saprà rafforzare ulteriormente il dialogo con le realtà civiche e associative. Contribuendo alla crescita e al radicamento del nostro partito sul territorio”.

Caruso: “Vive congratulazioni”

“Esprimo a nome mio personale e di tutto il partito in Sicilia le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro all’onorevole Nino Minardo. Per l’importante incarico ricevuto dal segretario nazionale Antonio Tajani. Tajani lo ha nominato responsabile nazionale per i Rapporti federativi e con le Liste civiche”. Lo afferma Marcello Caruso, segretario regionale di Forza Italia in Sicilia.

“Si tratta di una nomina – aggiunge Caruso – di altissimo profilo politico, che certifica come Forza Italia voglia essere sempre di più un partito aperto al dialogo e al confronto costruttivo con tutte quelle forze di ispirazione popolare, cattolica e liberale che sono radicate nelle comunità e che condividono con noi il rifiuto di qualsiasi estremismo”.

“Nino Minardo, per la sua grande esperienza, è senza dubbio la persona più adatta per ricoprire questo delicato ruolo. Sono certo – conclude Caruso – che saprà dare un contributo fondamentale per rafforzare il dialogo e allargare la nostra comunità politica, rendendo Forza Italia ancora più radicata e inclusiva.”

Di Mauro (Mpa-Grande Sicilia): “Nomina di alto profilo”

Il capogruppo del Mpa-Grande Sicilia all’Assemblea Regionale Siciliana, Roberto Di Mauro, insieme ai colleghi parlamentari esprime le proprie congratulazioni all’On. Nino Minardo per il nuovo incarico ricevuto dal segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, che lo ha nominato responsabile nazionale per i Rapporti federativi e con le Liste civiche.

“Esprimo a nome di tutto il gruppo Mpa-Grande Sicilia le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro all’onorevole Minardo per questo importante incarico. Si tratta di una nomina di altissimo profilo politico, che certifica la volontà di Forza Italia di essere sempre più un partito aperto al dialogo e al confronto costruttivo con tutte quelle forze di ispirazione popolare, cattolica e liberale radicate nei territori e accomunate dal rifiuto di qualsiasi estremismo”.

“Conosciamo e stimiamo l’on. Nino Minardo per la sua lealtà, il senso di responsabilità, i valori che ispirano la sua vita e la sua azione politica”.