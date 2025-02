FI, “Successo di Schifani sul reddito di povertà”

L'intervento dei deputati regionali "azzurri"

PALERMO – I deputati regionali di Forza Italia, Luisa Lantieri, Michele Mancuso e Riccardo Gennuso, esprimono vivo compiacimento per il successo riscontrato dall’iniziativa del reddito di povertà. “Fortemente voluta dal Presidente della Regione Renato Schifani e approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana”.

“I primi dati relativi all’attivazione del reddito di povertà confermano la validità della misura. E l’efficacia dell’azione politica intrapresa dalla Giunta regionale,” dichiarano i parlamentari azzurri. “Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle fasce più vulnerabili della popolazione siciliana. Garantendo un sostegno economico a chi si trova in condizioni di reale difficoltà.”

I tre deputati sottolineano come “a differenza di altre misure assistenzialiste del passato, il reddito di povertà sia stato concepito con criteri rigorosi. Che assicurano che le risorse vadano effettivamente a chi ne ha bisogno, evitando sprechi e abusi.”

“Questo risultato dimostra come si possa intervenire in modo concreto e senza demagogia a sostegno delle famiglie e delle persone maggiormente in difficoltà. Allo stesso tempo è uno stimolo a proseguire nel lavoro avviato dal Governo regionale per dare un nuovo impulso all’economia siciliana, alla creazione di nuova occupazione, allo sviluppo e al sostegno delle imprese.”