 A Niscemi fiaccolata dei cittadini: è trascorso un mese dalla frana
Fiaccolata dei cittadini a Niscemi un mese dopo la frana

In corteo con lo slogan: "Il coraggio di restare, la forza di cambiare"
NISCEMI – A un mese dalla frana che ha colpito Niscemi (Caltanissetta), migliaia di cittadini sono scesi in piazza, per un corteo e una fiaccolata. “Niscemi rialzati”, è stato detto più volte dai partecipanti.

In testa al corteo, uno striscione con scritto, “il coraggio di restare, la forza di cambiare”. All’iniziativa hanno preso parte l’amministrazione comunale e il consiglio. Simbolicamente, una sosta è stata fatta davanti all’ingresso, ormai sbarrato, della strada provinciale 12. Compromessa dalla frana.

Il corteo è stato indetto dal comitato “Evento franoso Niscemi 2026”. Che ha chiamato a raccolta la città, senza appartenenze politiche o di partito. “Dobbiamo essere forti e avere un’unica voce, per ripartire”, è stato detto dai partecipanti. Intervenuto anche il vescovo Rosario Gisana. Il corteo, partito da largo Giugno, ha percorso alcune aree limitrofe alla zona rossa, per arrivare fino al santuario di Maria Santissima del bosco.

