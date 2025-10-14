Ficarra, false promesse di lavoro in cambio di denaro: arrestato

L'operazione dei carabinieri

FICARRA – Estorsione e truffa ai danni di una persona vulnerabile a Ficarra, nel Messinese. I carabinieri della Compagnia di Patti hanno arrestato un 33enne di Brolo. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Patti, Andrea La Spada. La truffa si sarebbe perpetrata dall’agosto del 2024.

Il 33enne avrebbe ingannato e raggirato la vittima mediante la falsa promessa di un posto di lavoro pubblico alle dipendenze dell’Anas in cambio di denaro e, successivamente, indotto la vittima mediante minacce ed aggressioni fisiche a sborsare ingenti somme in suo favore.

Il GIP ha osservato come “l’indagato, con le sue condotte, abbia dimostrato un’elevata capacità criminale anche sotto il profilo dell’ideazione criminosa, studiando in dettaglio un piano basato su un castello di menzogne dal quale attingere per vincere le resistenze della vittima, mostrando di non recedere neanche di fronte alle gravissime difficoltà economiche prospettate dalla parte offesa”.