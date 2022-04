“Fiduciosi che la Cassazione potrà restituire dignità a Nicotra”

Il commento della difesa dopo la sentenza d'appello di ieri.

CATANIA – “Il professore avvocato Giovanni Grasso e l’avvocato Orazio Consolo esprimono piena soddisfazione per l’assoluzione dell’on. Nicotra dal reato di tentata estorsione aggravata: la decisione, di cui si attendono le motivazioni, dimostra il pieno accoglimento della prospettazione difensiva e, del pari, l’integrale rigetto delle fantasiose accuse di Giuseppe Urso. Viceversa, relativamente all’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, la difesa – commentano i penalisti – prende atto del netto ridimensionamento del quadro accusatorio e ritiene che la piena innocenza del proprio assistito potrà trovare ampio riconoscimento dinanzi la Corte di Cassazione. Ad avviso della difesa, i due gradi di giudizio celebrati hanno permesso di accertare che l’on. Nicotra è stato per decenni sottoposto a continue estorsioni da parte del clan, come riconosciuto in numerosi provvedimenti irrevocabili dell’Autorità Giudiziaria. Per questi motivi, ribadendo la ferma convinzione dell’innocenza del proprio assistito, questa difesa è fiduciosa che il successivo grado di giudizio potrà ristabilire la verità dei fatti e restituire dignità a Nicotra”.