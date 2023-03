Fiera Campionaria di Palermo, Lo Cascio: “Procediamo spediti”

Tra le novità dell’edizione 2023 figura il reparto tecnologico e destinato al metaverso

3' DI LETTURA

PALERMO – Prosegue in maniera spedita l’organizzazione della 69esima Fiera Campionaria di Palermo in programma dal 27 maggio all’11 giugno. Evento che sta registrando l’interesse di tantissimi espositori siciliani e non solo, come conferma l’Amministratore della CL EVENTI, Società a cui è in capo l’organizzazione della kermesse fieristica.

Lo Cascio: “Fermento importante attorno all’evento”

“Stiamo registrando in queste settimane un fermento importante attorno all’edizione n°69 della Fiera Campionaria di Palermo – esordisce l’amministratore della società Cristian Lo Cascio -. Un sentimento crescente che, giorno dopo giorno, conferma l’attenzione del tessuto imprenditoriale attorno all’evento. Se da un lato seguiamo con particolare interesse i tumulti di natura politica volti a fare chiarezza sulla vicenda inerente l’organizzazione dell’evento, sulla quale mi si consenta non mi pare ci siano più molti dubbi, dall’altra non possiamo che essere fieri della correttezza con la quale abbiamo sin qui condotto interlocuzioni istituzionali e burocratiche a testimonianza di come il nostro obiettivo si muova nell’esclusivo interesse di un evento storico come la Campionaria di Palermo”.

“Team al lavoro per il ripristino logistico del Polo”

“La definizione dei contratti commerciali che si traducono in espositori veri e tangibili per la fiera, sono la misura del reale interesse verso la storicità dell’evento ed il suo indiscusso appeal – continua Lo Cascio -. Il nostro team sta lavorando parallelamente al ripristino logistico del Polo Fieristico che le refluenze del Covid ha fortemente provato ed alla definizione degli spazi che comporranno le diverse aree espositive. Ciò che stiamo puntando a realizzare – spiega Lo Cascio – è una settorializzazione dell’offerta fieristica con un percorso ben definito per l’utenza che verrà in visita. Puntiamo a dare una caratterizzazione netta al Polo Fieristico ed all’evento di per sé e questo perché riteniamo fondamentale – precisa Lo Cascio – garantire dignità espositiva a chi investe sulla Fiera”.

“Coinvolto il mondo imprenditoriale e quello associazionistico”

“Comprendiamo benissimo quanto il folklore unito alla tradizione ed anche all’innovazione possano risultare dirimenti per un Polo Fieristico che guarda al futuro. Il nostro impegno – spiega Lo Cascio – non è volto esclusivamente volto a questo evento, di cui conosciamo la centralità e l’importanza, ma ad una più ampia programmazione che contiamo di far comprendere alle forze politiche, tutte, della città di Palermo. E’ per queste ragioni che il nostro lavoro guarda alla fiera Campionaria di Palermo con la stessa intensità con la quale puntiamo a fare bene e a dare quel qualcosa in più a chi come noi ama la città di Palermo. L’offerta fieristica è già oggi molto variegata e da qui alla giornata inaugurale lo sarà ancora di più. Il nostro reparto commerciale sta coinvolgendo la totalità del mondo imprenditoriale senza dimenticare quello associazionistico, perché siamo convinti che un’offerta quanto più possibile poliedrica, sia in grado di dare alla 69esima Fiera Campionaria di Palermo la forza di ripartire. Di rinnovarsi. Di rilanciarsi”.

Le novità dell’edizione 2023

Tra le novità dell’edizione 2023 figura il reparto tecnologico e destinato al metaverso, come conferma

nel dettaglio l’Amministratore della CL EVENTI. “Il Covid – spiega Lo Cascio – ci ha condotto verso una nuova dimensione. Senza voler perdere il rapporto diretto tra azienda ed utenza, riteniamo che la nuova frontiera punti ad ampliare il paniere delle opportunità commerciali. L’area destinata al metaverso all’interno della Fiera Campionaria di Palermo racchiuderà in sé il nuovo coinvolgimento – anche commerciale – verso le aziende di ogni settore, ma anche la possibilità di vivere un’esperienza futuristica per l’utente in visita che avrà la possibilità di andare oltre la normale esposizione. Nelle prossime settimane – conclude Lo Cascio – scenderemo ancor più nei particolari, perché siamo convinti che solo la partecipazione costante all’organizzazione renderà possibile comprendere quanto grande sarà questa

edizione della Fiera Campionaria di Palermo”.