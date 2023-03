Figli coppie gay, famiglie Arcobaleno: flash mob a Catania

L'iniziativa si terrà il 25 marzo, alle 17.30, in piazza Stesicoro.

Catania – “Le nostre figlie e figli hanno già due genitori” perché “li hanno da prima di venire al mondo. Li hanno nell’amore e nella cura quotidiana”. Il “governo prende bambini felici e amati da due genitori e gliene sottrae uno! È disumano”, ma “non lo permetteremo e diciamo ‘giù le mani’ perché quelli sono i nostri figli e le nostre figlie e per loro noi siamo pronte a tutto “. Lo afferma Egle Doria, referente interna Famiglie Arcobaleno Sicilia, annunciando per un flash mob sabato prossimo a Catania. L’iniziativa si terrà il 25 marzo, alle 17.30, in piazza Stesicoro. La manifestazione è promossa dall’associazione Famiglie Arcobaleno, dai comitati Arcigay di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa, dai pride delle stesse città e dalle associazioni Stonewall Glbt Siracusa, Agedo Ragusa e Figl* delle Stelle di Caltanissetta.