 A Balestrate e Trappeto arrivano gli scuolabus, dopo 40 anni
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Figuccia: “A Balestrate e Trappeto arrivano gli scuolabus dopo 40 anni”

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L'annuncio del deputato della lega all'Ars
PALERMO
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BALESTRATE (PALERMO) – “A Balestrate e Trappeto arrivano gli scuolabus dopo 40 anni. Un fatto che non rappresenta soltanto la consegna di due mezzi di trasporto, ma uno storico cambio di passo per le comunità che aspettavano questo servizio”. Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana, presente oggi a Balestrate e Trappeto alle cerimonie ufficiali di consegna dei veicoli, alle quali hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni comunali, i dirigenti scolastici e gli insegnanti dei due Comuni interessati.

“Grazie all’intervento del governo regionale e in particolare dell’assessore all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, oggi restituiamo ai cittadini un diritto fondamentale – continua – Garantire il trasporto scolastico significa mettere al centro la sicurezza dei nostri ragazzi e investire direttamente sul loro futuro. Questi mezzi sono un simbolo concreto di vicinanza alle famiglie, troppo spesso lasciate sole ad affrontare i disagi logistici quotidiani. È un segnale forte di presenza delle istituzioni sul territorio”.

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