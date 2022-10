Figuccia: “Dispiaciuta della rinuncia dell’organizzazione del TeLiMar”

"Vicina ai nostri atleti impegnati in queste ore"

L’assessore al Turismo, allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia, ha commentato così la rinuncia da parte del Club dell’Addaura ad ospitare il girone Len di Euro Cup di Pallanuoto: “Sono molto dispiaciuta della rinuncia dell’organizzazione, da parte del TeLiMar, della tappa della Coppa LEN Euro Cup e sono vicina ai nostri atleti impegnati in queste ore in sfide altrettanto prestigiose. Malgrado l’impegno messo in campo da questa amministrazione, il dilagare del virus della legionella, non ci ha consentito di dare tempi certi, rispetto ad un impianto come quello della nostra piscina comunale che sconta anni di incuria. Stiamo lavorando con grande intensità per ridare dignità ai nostri atleti ai quali va grande sostegno e l’impegno concreto nella risoluzione di problematiche da troppo tempo ignorate. I risultati dei prelievi, fatti subito dopo la sanificazione, saranno disponibili già dalla prossima settimana”.