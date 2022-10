Giliberti: “Rinunciato forzatamente all’organizzazione della Len Euro Cup”

"Le parole a questo punto non contano più, servono soltanto i fatti"

“Con la squadra già in Slovenia a Kranjskagora per affrontare il difficilissimo primo match di stasera contro il forte Team Strasbourg, a seguito del comunicato stampa diramato dal Presidente del Consorzio Palermo al Vertice in merito alla nostra rinuncia ad ospitare in Piscina Olimpica Comunale, laddove dovessimo qualificarci, la seconda fase di LEN Euro Cup, sono stato subissato di messaggi e telefonate da parte dei media e di tanti amici del mondo sportivo”. Inizia così il messaggio del presidente del TeLiMar Marcello Giliberti in merito alle parole di Giorgio Locanto, presidente del consorzio Palermo al Vertice che raggruppa le principali società sportive della città.

“Al momento, mi sento di poter dichiarare che abbiamo forzatamente dovuto rinunciare alla organizzazione di questo prestigioso evento – prosegue Giliberti -, a causa dei problemi che attanagliano il nostro stupendo impianto, rispetto ai quali il Comune di Palermo non ha potuto in alcun modo rassicurarci. Restando concentratissimi su questi caldissimi giorni di partite in Slovenia, riteniamo – su questo delicato tema – che non sia costruttivo entrare nel merito, decidendo di approcciare a riguardo d’ora in avanti con un garbato silenzio stampa, desiderando che siano soltanto i fatti a parlare. Avendo dovuto disattendere l’organizzazione in casa della seconda fase della LEN Euro Cup, il nostro prossimo appuntamento agonistico casalingo sarà a questo punto l’esordio in Campionato di Serie A1, nel primo derby di stagione contro l’Ortigia Siracusa, previsto per mercoledì 2 novembre”.

“Ci aspettiamo che a questa data i problemi della Piscina Olimpica Comunale di Palermo, sui quali l’Amministrazione Comunale sappiamo si sta impegnando al massimo, siano risolti e che l’agibilità sia per tempo rinnovata, in modo da consentire alla nostra città di assistere a questo altro importante evento pallanotistico di vertice. Le parole a questo punto non contano più. Ora servono soltanto i fatti”, ha concluso il presidente del Club dell’Addaura.