Figuccia: “Risolvere problema disavanzo ed evitare impugnativa”

"Sul tema la maggioranza in Aula farà quadrato attorno al presidente Schifani"

PALERMO – “Sono ore cruciali per risolvere la spinosa questione relativa al disavanzo del bilancio della Regione dell’anno 2019. Sono certo che il presidente Renato Schifani saprà interloquire con la Sezione di controllo della Sicilia della Corte dei Conti per evitare che nel giudizio di parifica la Sicilia sprofondi in una situazione finanziaria di difficile gestione, per di più con lo spettro di una lunga e travagliata questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta”, a dichiararlo il deputato regionale Vincenzo Figuccia che ha poi aggiunto: “È vero che l’accordo tra Stato e Regione per la spalmatura del debito in 10 anni è stato sottoscritto oltre un anno dopo dalle determinazioni del Parlamento regionale che, però, avevano anticipato la decisione formalmente preannunciata da un’intesa tra il governo regionale e quello nazionale. In ogni caso, qualsiasi decisione dovesse assumere il Parlamento in questa legislatura, sul tema la maggioranza in Aula farà quadrato attorno al presidente Schifani e sono convinto che l’atteggiamento delle opposizioni sarà di grande responsabilità nel bene esclusivo della Sicilia”.