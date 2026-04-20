Il decesso durante una vacanza in Messico

Filippo Franceschini, 48 anni, originario di Senigallia, è stato trovato morto in Messico dove si trovava in vacanza.

La notizia del decesso si è diffusa nelle ultime ore nella città marchigiana, dove l’uomo era molto conosciuto.

Secondo la ricostruzione fornita dal “Corriere Adriatico”, la morte sarebbe riconducibile ad un malore sopraggiunto nel sonno.

Gli ultimi contatti e il silenzio improvviso

Al momento non è stata ancora resa nota una data certa del decesso, anche se gli accertamenti si concentrerebbero sugli ultimi giorni della scorsa settimana.

L’ultimo accesso rilevato sui suoi profili social risalirebbe alla serata di giovedì 16 aprile. Da quel momento non ci sarebbero più stati segnali. Secondo quanto emerso, alcuni amici da giorni non riuscivano più a mettersi in contatto con lui.

Filippo Franceschini, la madre al commissariato di Senigallia

La conferma indiretta della tragedia sarebbe arrivata quando la madre si è presentata negli uffici del commissariato di Senigallia per richiedere con urgenza il passaporto.

La donna sarebbe pronta a partire per il Messico per seguire le procedure necessarie e occuparsi del rimpatrio della salma.

Il trasferimento a Tenerife

Filippo Franceschini si era trasferito da alcuni anni a Tenerife, dove viveva e lavorava. Aveva scelto le Canarie spinto dalla sua grande passione per gli sport acquatici, in particolare surf e kitesurf, discipline che praticava con continuità.

Il legame con il mare e lo sport

Chi lo conosceva lo descrive come una persona solare, dinamica e fortemente legata al mare. Dai contenuti pubblicati online emerge anche l’interesse per il paracadutismo, altra attività che praticava abitualmente e che confermava il suo spirito sportivo e avventuroso.

Filippo Franceschini, Senigallia a lutto

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio a Senigallia. In molti lo ricordano per il carattere aperto, l’energia contagiosa e il sorriso con cui era solito presentarsi.

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