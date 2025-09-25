La wedding planner padovana ha visitato la città in bicicletta

Angela Robusti alla scoperta delle bellezze di Palermo. La moglie dell’allenatore del Palermo Calcio ha approfittato della riapertura delle scuole per ritagliarsi degli spazi da occupare girovagando per la città.

La wedding planner padovana si è regalata un’escursione in bicicletta immortalandosi sui social davanti alla Cattedrale, a Palazzo dei Normanni e al Teatro Massimo.

Il tour della moglie di Filippo Inzaghi

Tra le tappe del suo mini tour anche il monastero di Santa Caterina al cui interno, presso I Segreti del Chiostro, è possibile degustare dei dolci conventuali tra cui spiccano le Minne delle Vergini.

Il post di Angela Robusti

“Con l’inizio di settembre tutte le agende delle mamme si assestano – ha scritto Lady Inzaghi su Instagram – Non vedevo l’ora di potermi prendere qualche ora per me, per scoprire ancora meglio Palermo. Che dire?! Giudicate voi!!”.

La 35enne ha usato gli hashtag “Palermo” e “new home” ad indicare la sua nuova residenza. Dopo poche settimane, insomma, Angela Robusti si sente già a casa. “Siamo felicissimi di avervi nella nostra città”, commenta un follower. “Attenta alla nostra pasticceria… dà dipendenza”, avvisa un altro.

Il precedente

La moglie di Filippo Inzaghi aveva già iniziato a familiarizzare con il capoluogo siciliano lo scorso luglio in occasione del Festino di Santa Rosalia. Sempre in sella alla sua bici, Angela Robusti aveva visitato la città e si era mostrata con gli occhi lucidi per le emozioni provate durante la sua prima volta a Palermo.

La ricetta dello sfincione palermitano

“Era da tempo che non vedevo così tanta bellezza in così poca terra. Grazie Palermo per avermi emozionata in queste prime 20 ore insieme”, aveva scritto sui social in quell’occasione.

A Lady Inzaghi è bastato poco per ambientarsi e per apprezzare tradizioni e specialità locali, come lo sfincione palermitano di cui ha condiviso foto e ingredienti tra le Instagram Stories.