Filippo Turetta, i genitori non partecipano all’incontro: non sono pronti

L'avvocato parteciperà al colloquio

Non sarà oggi l’incontro tra i genitori di Filippo Turetta e il figlio rinchiuso in carcere per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. I genitori del 21enne non si presenteranno oggi nel penitenziario di Verona. È stato lo stesso legale del giovane, l’avvocato Giovanni Caruso a comunicarlo alla direzione del carcere. Caruso vedrà, comunque, il suo assistito per un colloquio nel corso della giornata.

Evidentemente i familiari di Filippo Turetta hanno preferito prendere altro tempo per prepararsi psicologicamente all’incontro e far slittare il primo faccia a faccia con il figlio dopo che ha ucciso Giulia.